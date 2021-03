Sismo de magnitude 6,3 ​​registado na Grécia

Um sismo de magnitude 6,3 ​​atingiu a Grécia esta quarta-feira, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC).

Com base nos dados avançados, o abalo ocorreu à 10:15 (hora de Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros. O epicentro foi registado a 20 quilómetros a sul da cidade de Elassona, no centro da Grécia.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico registou várias réplicas nos minutos seguintes. Através do Twitter divulgou que nas últimas 73 horas já foram sentidos na Grécia pelo menos nove abalos.

Segundo os bombeiros de Atenas, até ao momento, não há relato de feridos ou danos. Vassilis Karathanasis, especialista em sismos, disse em entrevista a uma televisão grega que terá sido sentido em todo o país. E segundo a Associated Press o abalo chegou também aos países vizinhos, a Macedónia do Norte, Kosovo e Montenegro.

A Grécia encontra-se numa zona sísmica, onde grande maioria não causa danos ou vítimas. No entanto, em outubro do ano passado, um terramoto atingiu a ilha grega de Samos, no leste do Mar Egeu, e a costa da Turquia, e mais de 70 pessoas morreram.