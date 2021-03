Sismo de magnitude 6,9 ​​registado na Grécia

Um sismo de magnitude 6,9 ​​atingiu a Grécia esta quarta-feira, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC).

Com base nos dados avançados, o abalo ocorreu a uma profundidade de dois quilómetros, com o epicentro a 20 quilómetros a sul da cidade de Elassona, no centro da Grécia.

Segundo os bombeiros de Atenas, até ao momento, não há relato de feridos ou danos, mas confirmam que o sentiram e que o abalo foi forte. Vassilis Karathanasis, especialista em sismos, disse em entrevista a uma televisão grega que terá sido sentido em todo o país.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, através do Twitter, divulgou que nas últimas 73 horas já foram sentidos na Grécia oito abalos.