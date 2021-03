Veículo envolvido em acidente na Califórnia entrou no país por buraco na fronteira

As vítimas mortais envolvidas num dos maiores acidentes registados na zona fronteiriça dos Estados Unidos, na terça-feira, entraram no país através de um buraco na cerca da fronteira com o México, anunciou esta quarta-feira a Guarda Fronteira.

Inicialmente, os responsáveis hospitalares relataram 15 mortes, mas as autoridades retificaram esse número.

O acidente envolveu um veículo SUV (Veículo Utilitário Desportivo) que transportava 25 pessoas que colidiu com um semirreboque.

Polícia fala em operação de contrabando de migrantes

Gregory Bovino, chefe da Guarda Fronteira no setor de El Centro, afirmou à Associated Press que um vídeo de videovigilância mostrou um Ford Expedition (envolvido no acidente) e um Chevrolet Suburban a entrarem pelo buraco na manhã de terça-feira, veículos que as autoridades acreditam estar envolvidos numa operação de contrabando de migrantes.

O Suburban transportava 19 pessoas e incendiou-se ao entrar nos EUA, tendo os ocupantes escapado do veículo, mas foram detidos pela Guarda Fronteira.

Por outro lado, o Expedition, que viajava com 25 pessoas no interior, continuou viagem até que um semirreboque o atingiu pouco tempo depois, com 10 dos 13 mortos a serem identificados como cidadãos mexicanos. Os restantes ocupantes e o condutor do semirreboque sobreviveram.

"Os contrabandistas de seres humanos provaram repetidamente que têm pouca consideração pela vida humana. Aqueles que podem estar a pensar em atravessar a fronteira ilegalmente devem parar para pensar nos perigos que muitas vezes terminam em tragédias, as quais os nossos agentes da Guarda Fronteira e socorristas estão, infelizmente, muito familiarizados", apontou Bovino.

A causa do acidente está ainda por apurar.

Os passageiros do SUV tinham idades entre os 15 e 53 anos, entre homens e mulheres, segundo as autoridades.

O condutor era de Mexicali, no México, perto da fronteira e estava entre os mortos. O motorista do semirreboque, de 68 anos, foi hospitalizado com ferimentos moderados.

Os ferimentos dos passageiros variam entre ligeiros e graves e incluem fraturas e traumatismo craniano, estando hospitalizados em vários hospitais, sendo que um dos quais foi tratado e teve alta.