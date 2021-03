Armas da ETA destruídas para construir monumento sobre o fim do grupo armado 

Mais de 1.300 armas da ETA foram destruídas, em Espanha, como uma forma simbólica de reparar a dor das vítimas.

Ao todo, 1.377 armas foram apreendidas nos anos 80 e 90 e foram agora destruídas com um rolo compressor no pátio de um quartel da Guarda Civil, em Madrid.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez acredita que esta é uma forma de celebrar a derrota da organização terrorista espanhola.

As armas serão derretidas e usadas para construir um monumento que simboliza o fim da ETA, o grupo armado considerado responsável pela morte de 853 pessoas em quatro décadas de luta armada pela independência do País Basco (norte de Espanha) e Navarra (junto à fronteira com a França).