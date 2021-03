Marido da Rainha Isabel II está internado há 17 dias

O Duque de Edimburgo foi submetido na quarta-feira a uma pequena cirurgia para tratar um antecedente cardíaco. A operação correu bem, mas há 17 dias que o marido de Isabel II está internado no hospital.

Em 99 anos de vida, nunca o Duque passou tantos dias internado. No dia 16 de fevereiro, o príncipe deu entrada no hospital Rei Eduardo VII, em Londres. Na altura, o palácio de Buckingham disse que era apenas uma medida de precaução, depois do marido da Rainha se ter sentido mal.

Quatro dias depois, o príncipe Carlos viajava 320 quilómetros para visitar o pai. Mas foi o irmão mais novo, o príncipe Eduardo, que falou à imprensa e garantiu que o pai estava melhor. Esta quarta-feira, foi a Duquesa da Cornualha que falou sobre a saúde do príncipe Filipe.

Em visita a um centro de vacinação, Camila disse que o sogro melhorou ligeiramente, mas que o tratamento, por vezes, é doloroso. A mulher do príncipe Carlos acrescentou ainda que a família está a torcer pela completa recuperação do marido de Isabel II.