Ataque suicida a restaurante em Mogadíscio faz pelo menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram e 30 ficaram feridas num ataque suicida cometido esta sexta-feira num restaurante em Mogadíscio, indicou à agência noticiosa espanhola EFE fonte da polícia somaliana.

A EFE cita o agente Abshir Nur, que se encontrava próximo do local do ataque, registado no restaurante iemenita Lul, localizado perto do porto de Mogadíscio, aparentemente provocado por um carro armadilhado.

Um edifício próximo do restaurante acabou por desmoronar na sequência da explosão, estando já no terreno equipas de socorro para operações de resgate de eventuais vítimas.

O número de vítimas, mortais e com ferimentos, poderá ser maior, embora a agência noticiosa France-Presse (AFP) dê conta de que a explosão provocou pelo menos 10 mortes.

A AFP cita Mohamed Osman, responsável das forças de segurança, que adiantou que a explosão foi "muito forte" e provocou avultados danos materiais e também vítimas civis.