Governo britânico vai indemnizar ex-alto funcionário por assédio que sofreu por parte de ministra

O governo britânico vai indemnizar o antigo alto funcionário Philip Rutnam depois de chegar a acordo com este para que a sua denúncia de assédio por parte da ministra do Interior, Priti Patel, não chegue a tribunal de trabalho.

Segundo a BBC, o governo vai pagar 434 mil libras (495 mil euros) mais custos legais e evitar assim que o caso chegue a tribunal em setembro.

Rutnam, que era o funcionário senior de carreira no Ministério do Interior, denunciou há um ano sofrer assédio laboral por parte da ministra, o que esta sempre negou.

Um porta-voz do Ministério do Interior assinalou que se chegou a um acordo com o seu ex-trabalhador "no melhor interesse de ambas as partes", mas que apesar disso "o governo não aceita a sua responsabilidade" e "fez o correto" ao defender-se no caso.

A demissão de Rutnamn, que considerava que tinha sido levado a cabo uma "campanha cruel e orquestrada" contra si, chegou a abrir uma investigação à conduta de Patel, extensível a cargos anteriores que tinha ocupado.

A investigação concluiu que a titular do Interior tinha desrespeitado as regras, ao não seguir "os procedimentos do código ministerial", que exigem "tratar os funcionários com consideração e respeito".

Apesar desta conclusão, o chefe do governo, Boris Johnson, decidiu em novembro manter Patel no cargo, o que provocou a demissão do seu assessor para os códigos de conduta ministerial, Alex Allan.