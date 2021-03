Guarda Nacional vai permanecer em Washington

As autoridades norte-americanas prolongaram a presença da Guarda Nacional em Washington.

Esta quinta-feira esperaram um novo ataque ao Capitólio por parte de extremistas, que não chegou a acontecer. Tudo porque os membros do movimento conspiratório QAnon dão uma importância simbólica ao 4 de março, data em que os Presidentes americanos tomavam posse até 1933.

Para evitar um novo ataque, os congressistas exigem um investimento forte no reforço da segurança do edificio.

O FBI deteve um funcionário da antiga administração Trump pela invasão de 6 de janeiro. Trabalhava no Departamento de Estado e tinha servido no Corpo de Fuzileiros Navais no Iraque. Chegou a fazer parte da campanha presidencial de 2016 de Donald trump como analista.