ONU diz que ainda não recebeu provas de vida da princesa Latifa

O Alto-Comissariado da ONU para os Direitos Humanos afirmou esta sexta-feira que ainda não recebeu provas de vida relativas à princesa Latifa, filha do emir do Dubai que diz estar feita refém e de temer pela própria vida.

"Não, ainda não", afirmou o porta-voz do Alto-Comissariado, Rupert Colville, quando questionado sobre o caso no 'briefing' diário com a comunicação social em Genebra (Suíça).

O porta-voz acrescentou que ocorreram contactos entre o Alto-Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e representantes dos Emirados Árabes Unidos em Genebra, mas sem resultados concretos.

No passado dia 19 de fevereiro, a ONU informou que tinha pedido aos Emirados Árabes Unidos provas de vida da princesa de 35 anos, filha de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir do Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, reconhecido como um dos mais abastados e conservadores líderes mundiais.

Em 2018, a princesa de 35 anos tentou fugir a bordo de uma embarcação da rica cidade-Estado do Golfo, mas a fuga não foi bem-sucedida e seria forçada a regressar.

Recentemente, parentes da princesa, que dizem não ter notícias suas há vários meses, entregaram às estações britânicas BBC e Sky News vídeos onde ela diz estar fechada numa "mansão transformada em prisão".

"Estou fechada numa vivenda-prisão, as janelas estão fechadas com barras de metal, há cinco polícias lá fora e dois cá dentro. Dizem-me que vou ficar aqui para sempre e que nunca mais vou ver a luz do sol. Não sei que me vai acontecer, estou a chegar ao limite, estou mesmo muito, muito cansada", diz a princesa no vídeo, gravado numa casa de banho.