Em visita histórica ao Iraque, Papa Francisco encontra-se com aiatola Ali al-Sistani

O Papa Francisco cumpre este sábado o segundo dia da visita ao Iraque, um visita considerada histórica. O encontro com o aiatola iraquiano Ali al-Sistani marca a agenda deste sábado.

Na viagem inédita ao Iraque, o Papa dá mais um passo histórico ao visitar a cidade de Najaf, considerado o terceiro lugar mais sagrado do mundo para os muçulmanos xiitas. Teve como objectivo um encontro com o grande aiatola iraquiano Ali al-Sistani

Os dois líderes religiosos estiveram juntos cerca de 40 minutos, numa reunião privada, na modesta casa do grande aiatola sem a presença da imprensa.

Foram divulgadas apenas algumas fotografias do encontro marcante para as relações entre o Vaticano e o Islão.

Da conversa que tiveram sabe-se que o tema dominante foi a preocupação que ambos expressaram pela segurança da comunidade cristã do Iraque.

O aiatola iraquiano afirmou que os cristãos, segundo estimativas recentes cerca de 400 mil, deveriam viver em paz e com todos os direitos.

Depois deste encontro, o Papa Francisco partiu para Ur. Na terra natal de Abraão, segundo a tradição bíblica, apelou ao diálogo entre as religiões sobretudo no médio oriente. Para o líder da Igreja Católica, a paz não pode ser atingida com vencedores e vencidos.