Bailarina russa dança no gelo a temperaturas negativas em forma de protesto 

Uma bailarina russa do Teatro Mariinski vestiu-se a rigor, com a indumentária de "O Lago dos Cisnes", para atuar num palco especial: no congelado golfo da Finlândia.

A bailarina do conhecido Teatro Mariinski interpretou a peça de Tchaikovsky.

A atuação no gelo foi a forma que Ilmira Bagrautinova encontrou para protestar contra a construção de um porto na Baía de Batareinaya, uma praia popular a cerca de 100 quilómetros de São Petersburgo.

Numa entrevista à BBC, confessou que esperava que a sua atuação salvasse os verdadeiros cisnes que habitam na baía.

A bailarina dançou a uma temperatura de –15°C e os vídeos do momento foram partilhados nas redes sociais.