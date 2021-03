Oito mortos e 16 feridos em acidentes de viação em Luanda nos últimos três dias

Oito pessoas morreram e 16 ficaram feridas, em 16 acidentes de viação ocorridos em Luanda nos últimos três dias.

De acordo com a Situação de Segurança Pública nas últimas 72 horas, referente aos dias entre 5 e 7 de março, divulgada esta segunda-feira pelo Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, do total de acidentes dez foram por atropelamento, que provocaram sete mortes.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foi apreendida uma viatura, 21 motorizadas e sancionados com multa 249 cidadãos automobilistas por diversas infrações ao Código de Estrada.

No seu relatório, a polícia destacou ainda a morte de uma criança, de oito anos, pela queda de um muro, em consequência dos fortes ventos registados, no sábado, na capital angolana.

As ações da polícia durante o fim de semana resultaram na detenção de 159 cidadãos presumíveis autores de vários crimes, a apreensão de 17 armas-de-fogo, das quais 13 metralhadoras do tipo AKM e quatro pistolas, de 40 gramas de droga do tipo liamba e a recuperação de três viaturas.

Onze pessoas, com idades entre os 23 e 42 anos, foram detidas por serem presumíveis coautores do crime de ameaça de morte, com recurso a arma-de-fogo, do tipo metralhadora AKM, em que foi vítima um homem, de 62 anos, administrador da empresa de segurança privada onde os acusados trabalhavam, no município de Viana.

O crime ocorreu quando a vítima anunciou o fim do vínculo contratual com os presumíveis autores.

No município de Icolo e Bengo, um jovem, de 20 anos, foi detido pela presunção da autoria do crime de furto de 15 metros de cabos da rede elétrica, no interior de uma escola pública.