A decisão da Justiça brasileira que anulou esta segunda-feira as condenações de Lula da Silva relacionadas com o processo Lava-Jato, torna o ex-Presidente elegível em 2022, e pode redesenhar o futuro político do Brasil.

A reação de Jair Bolsonaro não se fez esperar: o atual Presidente brasileiro garante não estar preocupado porque, diz, o povo não quer voltar a ver Lula da Silva no Palácio do Planalto.