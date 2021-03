Mulheres protestam no México e acabam em confrontos com a polícia 

A polícia e manifestantes entraram esta segunda-feira em confrontos, na Cidade do México, durante uma marcha do Dia Internacional da Mulher em que participaram milhares de mulheres, incluindo crianças.

Os confrontos começaram quando a polícia tentou dispersar as mulheres que tentavam derrubar a barreira de metal à volta do Palácio Nacional.

As autoridades tentaram travar as manifestantes com gás lacrimogéneo e escudos policiais, na praça principal da capital mexicana. Segundo os media locais, pelo menos 19 pessoas ficaram feridas, incluindo 15 polícias.

A marcha, que acabou em confrontos, foi convocada para exigir ao Governo que resolvesse o problema do femícido - o assassinato de mulheres - no país. De acordo com a BBC, pelo menos 939 mulheres foram vítimas deste crime em 2020.

Os confrontos entre as autoridades e manifestantes pelos direitos das mulheres estão a tornar-se comum no México, com as ativistas a dizerem que só assim terão a atenção do Governo.

Acusam o Presidente Andrés Manuel López Obrador de ignorar o problema da violência contra as mulheres. No ano passado, Obrador afirmou que os números do femícidio tinham sido manipulados pelos críticos à sua administração.