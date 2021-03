Vasta operação policial contra o crime organizado em curso na Bélgica

Uma vasta operação policial contra o crime organizado está em curso esta manhã na Bélgica, mobilizando mais de 1.500 agentes apoiados por unidades especiais, informou o Ministério Público Federal.

A operação compreende mais de 200 buscas em simultâneo, efetuadas desde as 05:00 (04:00 em Lisboa).

"[É] uma das maiores operações alguma vez organizadas em território belga" em termos do número de pessoas destacadas, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) um porta-voz do Ministério Público Federal.

A operação está a ser conduzida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Antuérpia.

De acordo com a emissora pública RTBF, a operação visa os traficantes de droga, particularmente os envolvidos no tráfico de cocaína, com ramificações internacionais.