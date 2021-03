Chuvas torrenciais no Havai provocam danos elevados em casas e pontes

Os habitantes de Haleiwa, uma cidade no norte de Honolulu, no Havai, foram retirados de casa devido às chuvas torrenciais e às inundações.

Noutra cidade, os bombeiros de Maui socorreram mais de uma dúzia de moradores que ficaram presos por causa das inundações.

Há registo de danos elevados em propriedades públicas e privadas, sobretudo casas e pontes. As chuvas fortes deverão continuar até ao final da semana.

O Governador do Havai já decretou o estado de emergência, que permite a mobilização de fundos do Estado para ajudar as pessoas afetadas.