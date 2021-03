Estado da Florida processa Administração Biden contra a política de imigração

O Estado norte-americano da Florida vai avançar para tribunal contra diretivas de imigração da nova Administração, liderada por Joe Biden, que considera "deixarem à solta" ex-condenados, incluindo narcotraficantes.

Enquanto a Administração do ex-presidente Donald Trump havia dado orientações para detenção e deportação de qualquer ilegal país, independentemente de antecedentes criminais ou laços com a comunidade, as diretivas do presidente Joe Biden para a Força de Imigração e Fronteiras (conhecida pela sigla em inglês, ICE) dão prioridade à deportação de ilegais considerados ameaça à segurança nacional ou condenados por crimes mais graves.

Numa declaração hoje divulgada, o procurador-geral estadual, Ashley Moody, afirma que devido às novas diretivas, os agentes de imigração evitam agora deter imigrantes ilegais com um historial de roubo, tráfico de droga e outros crimes graves.

"Criminosos condenados que teriam sido deportados em administrações anteriores, incluindo as do presidente Trump e até mesmo do presidente Obama, agora estão em liberdade na Florida", disse Moody, cujo Estado tem como governador o republicano Ron deSantis, forte apoiante de Trump na última legislatura e um dos potenciais próximos candidatos presidenciais.

O Estado argumenta que as novas diretivas violam disposições do Congresso ao limitar a execução de políticas de imigração a terroristas e outros criminosos graves que estejam em situação ilegal, e apresenta 7 casos em que agentes do ICE se negaram a assumir a custódia de ilegais quando contactados pelo departamento prisional estatal, no fim do cumprimento de penas, sendo por isso colocados em liberdade.

Florida, Arizona, Montana e Texas discordam a política de imigração

Antes da Florida, também o Estado do Arizona havia avançado com um processo contra a Administração, a que se juntou também o Montana.

No Texas, um juiz federal travou uma moratória de 100 dias sobre deportações, uma das primeiras ações de Biden contrárias às políticas de imigração da anterior Administração.

A suspensão por 100 dias das deportações de imigrantes foi prometida pela campanha por Joe Biden, após receber duras críticas durante as primárias democráticas pelas deportações em massa da administração Barack Obama, na qual foi vice-presidente.

Durante a presidência de Obama, três milhões de imigrantes foram deportados, mais do que sob qualquer outro Governo dos Estados Unidos, incluindo o de Donald Trump.

A pausa de 100 dias nas deportações juntou-se a outra medida anunciada pelo Departamento de Segurança Interna: a suspensão do registo para o programa "Stay in Mexico", que permitiu a Trump devolver os requerentes de asilo ao país vizinho.

Além disso, Biden aprovou uma série de medidas de imigração no âmbito do pacote de 17 ordens executivas que assinou após se ter instalado na Casa Branca, tais como o reforço do programa para jovens indocumentados.

Biden apresentou também um plano de imigração que prevê a regularização de 11 milhões de imigrantes indocumentados, embora este projeto dependa do poder legislativo.