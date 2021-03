Governador de Estado norte-americano promulga proibição do aborto

O Governador do Estado norte-americano do Arkansas promulgou terça-feira uma lei estadual banindo quase todos os tipos de aborto, incluindo em caso de violação ou incesto.

Parte de uma vaga de iniciativas legislativas em 14 Estados pressionando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos a restringir o aborto a nível nacional, a lei foi aprovada pelo governador Asa Hutchinson por ter obtido "apoio legislativo incontestável" e também por pessoais "crenças pró-vida sinceras e antigas".

A proibição, adiantou, "está em contradição com a jurisprudência do Supremo Tribunal, mas é a intenção da legislação criar as condições para que (o Supremo) anule a jurisprudência atual", afirmou Hutchinson em comunicado.

"Eu teria preferido que a legislação incluísse exceções para estupro e incesto, como tem sido a minha opinião consistente, e tais exceções aumentariam as chances de uma revisão pelo Supremo Tribunal", adiantou.

A lei, aprovada pela maioria republicana no Senado a 22 de fevereiro com 27 votos a favor em 34, e posteriormente pela câmara baixa, apenas exclui o aborto para salvar a vida da mãe em caso de emergência médica, e mesmo exceções para que fossem incluíssem casos de violação ou incesto foram rejeitadas.

Com ação legislativa simultânea em diversos Estados, os movimentos conservadores vêm aumentado a pressão no sentido da revisão, e anulação, pelo Supremo Tribunal da decisão histórica de 22 de janeiro de 1973, ´Roe v. Wade´, que protege o direito ao aborto.

O principal estímulo do atual movimento são as últimas nomeações para o Tribunal pelo ex-presidente Donald Trump, de pendor conservador, nomeadamente Amy Coney Barrett, que substituiu a falecida Ruth Bader Ginsburg, defensora dos direitos das mulheres em questões como o aborto.

A medida do Senado do Arkansas segue-se à promulgação pelo governador do Estado da Carolina do Sul de uma lei proibindo a maioria dos abortos, já contestada judicialmente por ONG pró-aborto.

No Arkansas, o facto de a medida não autorizar aborto em casos de violação ou incesto causou divisões entre republicanos, levando mesmo um senador estadual a afastar-se do partido, Jim Hendren, e outra, Missy Irvin, a criticar a sua rigidez, embora neste caso votando favoravelmente.

Um senador democrata, Larry Teague, votou a favor da medida, e um republicano, Jimmy Hickey, contra.

Os movimentos estaduais pró-aborto já afirmaram que irão avançar para tribunal pedindo a anulação da lei.

No mês passado, os congressistas republicanos do Kansas aprovaram, no aniversário da decisão de 1973 do Supremo Tribunal norte-americano que salvaguardou o direito ao aborto, uma emenda à Constituição estadual negando o acesso à interrupção voluntária da gravidez (IVG).

A emenda acrescenta à Constituição estadual provisões negando o direito ao aborto e dando à própria sede do poder legislativo estadual poderes para tomar decisões sobre a IVG.

Não constituindo uma proibição do aborto, a emenda contraria uma decisão de 2019 do Supremo Tribunal estadual que estipulou a IVG como "direito fundamental" ao abrigo da Carta de Direitos do Kansas.

Uma emenda semelhante foi sujeita a votação em 2020, mas não foi aprovada porque 4 congressistas estaduais republicanos se opuseram, mas, destes, 3 reformaram-se e 1 perdeu as eleições primárias, e foram substituídos nas últimas eleições por legisladores de pendor mais conservador.