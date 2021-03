Nova-iorquina descobre passagem secreta para outro apartamento atrás do espelho da casa de banho

Samantha Hartsoe, ao tentar perceber a origem do ar frio que entrava na casa de banho do seu apartamento em Nova Iorque, descobriu um outro apartamento com três quartos.

Foi ao retirar o espelho da parede, que encontrou uma passagem secreta para uma outra casa que não era a sua. Samantha foi perceber o que ficava para lá daquela parede e filmou todo o processo. Os vídeos, que depois foram publicados no TikTok, tornaram-se virais.

“A curiosidade matou o gato, a curiosidade vai matar-me”, disse à NBC New York.

Samantha Hartsoe com um martelo na mão subiu até ao apartamento secreto e no interior encontrou sacos do lixo espalhados pelo chão e uma garrafa de água vazia.

“Estava à espera de encontrar alguém, especialmente depois de ter visto a garrafa de água,” disse à New York magazine.

Depois de explorar o espaço, chegou à conclusão que a casa não estava habitável, a canalização estava exposta, não havia casa de banho e a construção não tinha sido concluída. Este apartamento é um mistério e o próprio senhorio de Samantha desconhecia a existência.