Pelo menos 15 desaparecidos nos incêndios na Patagónia argentina

O sul da Argentina está a ser assolado por sete focos de incêndio, que já obrigaram a retirar milhares de pessoas da região, havendo um número indeterminado de habitações ardidas e pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas.

Os fogos, que o Governo considera terem sido ateados propositadamente, estão concentrados nas províncias de Chubut, onde se registam cinco incêndios, e do Rio Negro, com o restante, na Patagónia, indica o mais recente relatório do Serviço Nacional de Combate aos Incêndios argentino.

A organização ecologista Greenpeace indicou que já arderam pelo menos 2.000 hectares na região de El Bolsón, em particular próximo da estância turística de Mallín Cume, na província do Rio Negro.

O forte vento que se faz sentir na região tem ajudado à propagação das chamas, que têm arrasado bosques e residências, tendo provocado um número de feridos ainda por contabilizar.

Numa conferência e imprensa, o ministro do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável argentino, Juan Cabandié, indicou que pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas.

Cabandié acrescentou ser "inegável e evidente" a simultaneidade e a intencionalidade na origem dos fogos.

"[Terça-feira], em três horas, surgiram simultaneamente incêndios em sete locais distintos", afirmou, indicando que vai apresentar, ainda hoje, uma denúncia criminal uma vez que, segundo os registos e as informações disponíveis, houve fogo posto e que quem o fez, "sabia muito bem como o fazer".

Para combater os incêndios, o Governo argentino enviou cinco meios aéreos -- três aviões e dois helicópteros -, e dezenas de veículos de apoio.

As operações para a retirada das populações das zonas mais afetadas estão a ser realizadas pela polícia, bombeiros e voluntários.