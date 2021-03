Piers Morgan deixa programa "Good Morning Britain" depois de comentário polémico a Meghan Markle

O apresentador de TV britânico Piers Morgan abandonou o seu programa após milhares de queixas de espetadores por ter dito "não acreditar numa palavra" do que disse Meghan Markle, Duquesa de Sussex, sobre racismo na Casa Real.

Mulher do príncipe Harry, Markle revelou numa entrevista televisiva nos Estados Unidos que um membro da família real terá manifestado preocupação antes do nascimento do filho Archie sobre "quão escura" a pele da criança poderia ser, e que teve pensamentos suicidas.

Na segunda-feira, no seu programa matinal no canal ITV, Piers Morgan disse "não acreditar numa palavra" do que a Duquesa de Sussex afirmou.

"Não acreditava nela nem que estivesse a ler-me o boletim meteorológico", ironizou o apresentador de 55 anos, que responsabilizou Markle por um "massacre" contra a família real.

Hoje, Morgan abandonou o programa em direto, quando o meteorologista Alex Beresford fazia reparos sobre os seus comentários na véspera.