Tribunal ruandês decidiu que Governo não raptou homem que inspirou o filme "Hotel Ruanda"

O tribunal ruandês que julga Paul Rusesabagina, que inspirou o filme "Hotel Ruanda" sobre o genocídio de 1994 naquele país, considerou esta quarta-feira que o arguido não foi "raptado" para ser levado para o Ruanda, como afirmou, mas foi "atraído".

"Não há nada que demonstre que a força foi utilizada ou que a soberania de qualquer outro Estado foi minada neste processo, mas ele foi atraído", lê-se na decisão da Câmara do Supremo Tribunal para Crimes Internacionais e Transfronteiriços, em Kigali.

O tribunal respondeu assim às objeções levantadas por Rusesabagina no primeiro dia do seu julgamento, a 17 de fevereiro, quando disse que tinha sido "raptado" e levado para o Ruanda para enfrentar um "julgamento ilegal", tendo o seu advogado salientado que "não foi detido pelas vias legais".

Imediatamente após a decisão do tribunal, o advogado de Rusesabagina, Rudakemwa Felix, recorreu da decisão e exigiu que "o julgamento seja adiado até que o recurso seja resolvido".

Objeção de Rusesabagina de que o tribunal não tinha jurisdição para o julgar

O tribunal já tinha rejeitado a objeção de Rusesabagina em 26 de fevereiro de que o tribunal ruandês não tinha jurisdição para o julgar, uma vez que já não tinha nacionalidade ruandesa, com base na lei que estabelece a jurisdição dos tribunais ruandeses.

Esta lei estabelece que a Câmara do Supremo Tribunal para Crimes Internacionais e Transfronteiriços tem jurisdição para julgar qualquer pessoa, incluindo estrangeiros suspeitos de terem cometido crimes de natureza transnacional em território ruandês.

Declaração do bispo Constantin Niyomwungere

A decisão anunciada esta quarta-feira pelo tribunal tem em conta a declaração do bispo Constantin Niyomwungere, o homem que alegadamente facilitou a detenção do acusado, atraindo-o para Kigali. Na sua declaração, o bispo afirmou:

"Rusesabagina facilitou a sua própria detenção em 90%, facilitando-me a vinda a Kigali".

Segundo aquele responsável da igreja, o antigo gerente de hotel tinha admitido o seu envolvimento nos assassinatos de ruandeses cometidos no sul do país pela Frente de Libertação Nacional (FLN), a ala armada do partido político liderado por Rusesabagina, o Movimento Ruandês para a Mudança Democrática (MRCD).

Rusesabagina

Rusesabagina, 66 anos, enfrenta nove acusações relacionadas com o terrorismo por liderar a FLN.

Segundo as autoridades ruandesas, o homem que serviu de inspiração para o filme "Hotel Ruanda" foi preso a 31 de agosto de 2020 no aeroporto internacional de Kigali, mas a sua família e advogados afirmam que foi "raptado, desaparecido e irregularmente entregue pelo Dubai ao Ruanda".

O arguido, que era gerente do famoso "Hotel Thousand Hills", em Kigali, onde alojou mais de mil Tutsis e Hutus moderados durante o genocídio, para os salvar dos Hutus extremistas, tinha um mandado de captura internacional, por ser acusado da prática de vários crimes, incluindo do assassinato e rapto de civis ruandeses.

Rusesabagina tinha-se tornado um adversário altamente crítico do Presidente ruandês Paul Kagame e vivia no exílio entre a Bélgica e os Estados Unidos, onde criou uma fundação que promove a reconciliação, para evitar novos genocídios.

O seu trabalho no hotel inspirou o filme "Hotel Rwanda" (2004), baseado na história deste influente homem de negócios Hutu, casado com uma mulher Tutsi.

O genocídio começou a 7 de abril de 1994, após o assassinato, no dia anterior, dos presidentes do Ruanda, Juvénal Habyarimana (Hutu), e do Burundi, Cyprien Ntaryamira (Hutu), quando o avião em que viajavam foi abatido sobre Kigali.

A violência extrema causou a morte de cerca de 800.000 Tutsis e Hutus moderados em cerca de cem dias, um dos piores assassinatos étnicos da história recente.