Vídeo mostra polícia grego a agredir um jovem

Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que um polícia agride um jovem, na Grécia, durante uma ação de fiscalização às medidas de confinamento.

A agressão aconteceu no passado domingo, mas o vídeo foi partilhado esta quarta-feira. A gravação mostra o polícia a bater no jovem com um cassetete.

Na noite de terça-feira, cerca de cinco mil pessoas manifestaram-se em Atenas contra a violência policial. O protesto terminou em confrontos entre as autoridades e os manifestantes.

O agente envolvido no caso de agressão foi suspenso esta quarta-feira.