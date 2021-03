Colisão entre autocarro e camião carregado de combustível provoca 11 mortos no México

Uma colisão entre um autocarro e um camião cisterna carregado de combustível provocou esta quinta-feira a morte de pelo menos 11 pessoas em Nuevo León, no norte do México, anunciou o governador desse estado, Jaime Rodríguez.

"A Proteção Civil de Nuevo León registou um acidente de viação no qual teve de tomar medidas para conter o incêndio de um camião cisterna carregado com combustível após este ter chocado com um autocarro na estrada Colômbia, em Salinas Victoria", referiu o governador.

De acordo com Jaime Rodríguez, a Proteção Civil fechou a estrada para garantir a segurança da área e ajudar as pessoas envolvidas no acidente.

"O incêndio foi apagado, mas há 11 mortos e vários feridos, que foram transferidos para o Hospital Civil", acrescentou o governador.

Lamentando "profundamente as perdas" das 11 famílias, o responsável deu ordem ao Sistema de Desenvolvimento Integral da Família (DIF) para dar apoio às famílias das vítimas.

DANIEL BECERRIL

O diretor de operações dos bombeiros de Nuevo León partilhou um vídeo no qual se pode ver o incêndio provocado pelo acidente e os bombeiros a apagar as chamas.

As causas do acidente são ainda desconhecidas.

México é o 7.º lugar do mundo com mais mortes em acidentes de trânsito

O México ocupa o sétimo lugar do mundo e o terceiro da América Latina na lista de países com mais mortos em acidentes de trânsito, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP).

Segundo o ISNP, são registadas, em média, 22 mortes de jovens entre os 15 e os 29 anos e 24 mil mortes por ano.

Os acidentes de trânsito são a principal causa de morte de jovens entre os cinco e os 29 anos e a quinta entre a população geral, segundo o instituto.