EUA acusam China de privar população de Hong Kong dos seus direitos

Os Estados Unidos condenaram esta quinta-feira os "ataques persistentes" da China contra as "instituições democráticas de Hong Kong", após o Parlamento chinês ter aprovado uma reforma eleitoral que permitirá a Pequim vetar candidatos no território.

"[A reforma] é um ataque direto contra a autonomia de Hong Kong. [...] Limita a participação política, reduz a representação democrática e abafa o debate político e visa desafiar a vontade clara da população do território e privá-la de ter uma palavra a dizer sobre a governação", declarou o porta-voz da diplomacia norte-americana, Ned Price.

A medida do Parlamento chinês foi igualmente criticada pelo Reino Unido que, hoje, considerou que as alterações permitem reforçar o controlo de Pequim sobre a antiga colónia britânica e "esvaziar" o espaço democrático no território.

Num comunicado, o chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, assinalou que as alterações legislativas "só vão minar ainda mais a confiança" sobre o cumprimento de responsabilidades internacionais da China, "assim como as obrigações legais como membro destacado da comunidade internacional".

"Este é o último passo de Pequim para esvaziar 'o espaço democrático' em Hong Kong, contra as promessas feitas pela própria China", refere a curta nota do Governo britânico.

A República Popular da China comunicou que a reforma eleitoral a aplicar a Hong Kong está orientada para "aperfeiçoar" o princípio de autonomia que rege o território com garantias para os "patriotas" que o governam.

O primeiro-ministro chinês, Li Kegiang, após uma reunião da Assembleia Nacional Popular, afirmou que Pequim vai continuar a "aplicar totalmente o princípio 'um país, dois sistemas' que confere aos cidadãos de Hong Kong um alto grau de autonomia".

As autoridades chinesas apresentaram um plano legislativo que classificaram como uma "melhoria do sistema eleitoral de Hong Kong", mas que é considerado pelos democratas da região administrativa uma "restrição" aplicada à margem dos movimentos pró-democracia.

A oposição em Hong Kong encara a medida como um obstáculo com a intenção de impedir que os democratas possam obter uma maioria no Conselho Legislativo, o parlamento local.

Com 2.895 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção, a Assembleia Nacional Popular da República Popular da China aprovou a legislação que dá ao comité pró-Pequim em Hong Kong o poder de indicar mais legisladores na cidade, reduzindo o número de representantes eleitos pelos residentes.

A versão definitiva do texto será redigida por uma comissão da Assembleia Nacional Popular e ratificada posteriormente pelo Comité Permanente do órgão legislativo.

O Governo chinês rejeitou críticas de que está a minar a autonomia de Hong Kong, prometida por um período de 50 anos, aquando da transferência de soberania do Reino Unido para a China, em 1997.

Por outro lado, Pequim disse que as mudanças são necessárias para "proteger a estabilidade do território, abalado em 2019 pela pior crise política desde a transferência de soberania".