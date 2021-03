Enviado da Casa Branca discute medidas para as alterações climáticas com Macron

John Kerry esteve esta quarta-feia reunido com o presidente francês. À saída disse que Emmanuel Macron se comprometeu a trabalhar com os Estados Unidos no combate às alterações climáticas.



O enviado especial norte-americano afirmou que o mais importante, neste momento, é conseguir as ferramentas necessárias para a redução das emissões de carbono.

John Kerry também pediu aos países mais poluentes que tomem medidas urgentes para fazer frente às mudanças no clima.

Depois de Donald Trump ter desistido, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu voltar ao acordo climático de Paris assinado em 2016 por Barack Obama.