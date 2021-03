Escola norte-americana deixa de usar "mãe" e "pai" para adotar linguagem inclusiva

Em vez de “mãe”, “pai” ou “pais”, os alunos da Grace Church School, em Manhattan, nos Estados Unidos, vão passar a dizer “adultos” ou “família”. Em vez de “rapazes e raparigas” ou “senhoras e senhores”, passam a ser utilizados os termos “pessoas” ou “amigos”. O objetivo da instituição é tornar o discurso mais inclusivo.

A escola privada desenvolveu um guia de 12 páginas onde orienta os estudantes – desde a pré-escola até ao 12.º ano – para os termos mais aconselhados a utilizar nas conversas com os colegas.

Neste documento, são abordadas questões de género, contexto familiar, orientação sexual, raça e etnicidade, religião e até origem socioeconómica.

“As famílias são formadas e estruturadas em muitas formas. Na Grace Church School, nós usamos linguagem inclusiva que reflete essa diversidade. É importante evitar fazer assunções sobre quem vive com as crianças, quem toma conta delas, se dormem no mesmo sítio todas as noites, se veem os seus pais, etc.”, pode ler-se nos documento.