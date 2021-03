Namorados espancam e atiram colega de 14 anos ao rio Sena

Dois adolescentes franceses estão a ser investigados pelo homicídio de uma colega de 14 anos nos subúrbios de Paris, informou o Ministério Público de França na quarta-feira. Os procuradores alegam que o crime ocorreu na noite de segunda-feira na comuna de Argenteuil, junto ao rio Sena.

Segundo o Ministério Público francês, o rapaz terá pontapeado e esmurrado a jovem de 14 anos até esta ter ficado inconsciente. De seguida, com a ajuda da namorada, atiraram-na ao rio, onde acabou por se afogar.

Jovem confessou à mãe

Segundo o jornal francês La Gazette Val de'Oise, ao regressar a casa, o adolescente de 15 anos terá confessado à mãe o crime. A mulher ter-se-á deslocado até ao local, onde encontrou uma luva e uma mecha de cabelo.

O corpo foi descoberto horas depois com ferimentos graves na cabeça, olhos e costas, mas a causa da morte foi determinada como afogamento. Os procuradores franceses acrescentam ainda que antes de atacar a jovem de 14 anos, o rapaz calçou as luvas da namorada com o intuito de não deixar provas que o pudessem incriminar.

Os investigadores acreditam que o crime poderá ter sido motivado por uma rivalidade entre as duas jovens depois de fotografias da vítima em roupa interior terem sido divulgadas.