Terramoto, tsunami e acidente nuclear atingiram Fukushima há 10 anos

Passam 10 anos sobre a mais grave catástrofe natural da história recente do Japão: um sismo com uma magnitude recorde de 9.0 que desencadeou um violento tsunami seguindo-se um acidente nuclear arrasaram a costa nordeste do Japão a 11 de marco de 2011.

Às 14h46 de 11 de março de 2011 um terramoto no mar de magnitude 9 desencadeou um violento tsunami. A onda gigante de 16 metros destruiu edifícios, carros e bairros inteiros à medida que foi entrando pelas terras do interior.

Mais de 18 mil pessoas morreram ou foram dadas como desaparecidas, muito provavelmente afogadas pela onda gigante. Dezenas de milhares de habitantes foram obrigados a fugir de uma região que se tornou inabitável por causa da radiação, deixando para trás o que ainda são hoje cidades fantasma.

Milhares de pessoas ainda estão deslocadas das suas comunidades originais e muitas assumem que nunca poderão regressar às suas terras.

A limpeza da central nuclear de Fukushima, ainda radioativa, continua a ser um desafio assustador que levará décadas.

Vidas interrompidas em Fukushima

As ondas invadiram também a central de Fukushima Daiichi, onde os núcleos de três dos seis reatores entraram em fusão. As radiações emitidas deixaram inabitáveis as cidades em redor durante anos.

Cerca de 160 mil pessoas que viviam em volta da central foram obrigadas a fugir e o Governo estabeleceu inicialmente um perímetro interdito de 20 km.

A operadora da central, Tokyo Electric Power, lutou por conseguir conter a água contaminada, mas não foi possível impedir as fugas de água radioativa para o mar.

Quem fugiu não teve tempo para levar nada, deixando para trás uma cidade fantasma.