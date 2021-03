As fotos da semana

A semana que agora termina ficou marcada pela passagem do FC Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões, apesar de ter perdido com a Juventus, por 3-2, após prolongamento, na segunda mão dos oitavos de final da competição europeia.

Também a nível nacional, destaque para a tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa para o segundo mandato como Presidente da República e para a engenheira de materiais e investigadora Elvira Fortunato, que venceu o Prémio Pessoa 2020.

O Dia Internacional da Mulher foi celebrado na segunda-feira por todo o mundo e, no Japão, foram lembradas as mais de 18 mil pessoas que morreram ou foram dadas como desaparecidas, no 10.º aniversário da tragédia em Fukushima, um sismo que desencadeou um violento tsunami seguindo-se um acidente nuclear.

A semana fica ainda marcada pela covid-19, manifestações por todo o mundo e a visita do Papa ao Iraque.