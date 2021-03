Congressistas federais e estaduais pedem demissão do governador de Nova Iorque

Vários membros do Congresso dos EUA e do Congresso de Nova Iorque pediram esta sexta-feira ao governador estadual, Andrew Cuomo, para que apresente a sua demissão, após repetidas acusações de assédio sexual.

Na quinta-feira, a Assembleia Estadual de Nova Iorque anunciou que irá começar uma investigação ao governador do Estado, Andrew Cuomo, no seguimento das acusações de assédio sexual e comportamento incorreto feitas por seis mulheres nas últimas semanas.

Cuomo nega ter alguma vez tocado em alguém de forma inadequada e já pediu desculpa se eventualmente deixou alguém desconfortável com o seu comportamento.

Contudo, esta sexta-feira a maioria dos deputados estaduais pediu ao governador para que renuncie ao cargo, juntando-se-lhes também nomes relevantes do Congresso federal dos EUA, incluindo Alexandria Ocasio-Cortez, Jerry Nadler e Antonio Delgado.

Alexandria Ocasio-Cortez, a líder mais visível da ala progressista do Partido Democrata, a que pertence Cuomo, escreveu uma declaração, juntamente com outro congressista, Jamaal Bowman, em que explicam a necessidade de um afastamento do governador de Nova Iorque.

"Esta semana, surgiu a sexta acusação de assédio sexual contra o governador Cuomo. O facto de que estas acusações se repetirem e serem tão recentes é alarmante e levanta preocupações sobre a atual segurança e bem-estar da equipa do governador", escreveram no comunicado os dois congressistas.

De acordo com os 'media' norte-americanos, uma jovem empregada de Cuomo, a sexta que o acusou deste tipo de comportamento, foi atacada sexualmente na residência oficial do governador em finais de 2020, quando este lhe pediu para lá ir ajudá-lo a resolver um problema com o seu telemóvel.

Cuomo teria metido as mãos dentro da blusa da empregada e apalpou-lhe os seios, de acordo com os relatos divulgados pelos 'media', que asseguram ter obtido a informação de uma pessoa próxima da queixosa.

A polícia de Albany, a capital do estado de Nova Iorque, revelou esta semana que está a investigar se a mais recente acusação feita a Cuomo pode constituir delito, o que poderá complicar ainda mais a vida do político.

Esta é, até agora, a acusação mais séria contra o governador, que até agora não foi denunciado formalmente pelo seu comportamento abusivo.

"As repetidas acusações contra o governador e a maneira como ele lhes respondeu tornaram impossível a sua permanência no cargo", disse o congressista Jerry Nadler.

Os diversos congressistas, estaduais e federais, também salientam o facto de Cuomo ter mantido em sigilo quantos residentes em lares de idosos morreram durante a pandemia de covid-19, como exemplo de comportamento político a condenar.

O gabinete de Andrew Cuomo ainda não respondeu a estes pedidos de demissão, sendo sabido que o governador de Nova Iorque, nos últimos dias, tem procurado o apoio de congressistas que lhe são próximos, solicitando a sua ajuda no processo judicial em curso.