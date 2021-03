Homens armados raptam cerca de 30 estudantes na Nigéria

Vários homens armados atacaram durante a madrugada uma escola no estado de Kaduna, na Nigéria, e raptaram pelo menos 30 estudantes, noticia esta sexta-feira a agência de informação AP, citando um responsável do Governo estadual.

"Cerca de 30 estudantes, rapazes e raparigas, foram levados e ainda não foram encontrados", disse o comissário do estado para a Segurança Internacional e Assuntos Internos, Samule Aruwan, acrescentando que vários funcionários da escola superior foram também levados.

O ataque desta madrugada é o mais recente de um conjunto de raptos que têm assolado o país nos últimos meses, o mais recente dos quais aconteceu em 27 de fevereiro, em Zamfara, no noroeste do país, no qual foram raptados 279 estudantes de uma escola feminina.

Este rapto aconteceu duas semanas depois de outro ataque a 38 estudantes e professoras da Escola de Ciência Política do Governo, em Kagara, no estado de Níger, somando-se a outro, em 11 de dezembro, no qual 344 alunos foram raptados de uma escola em Kankara, no estado de Katsina, no noroeste, num ataque reivindicado pelo Boko Haram.