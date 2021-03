Na Argentina, o incêndio ativo na província de Chubut destruiu casas, carros e terrenos agrícolas.

De acordo com as últimas informações avançadas pelas autoridades há pelo menos 15 pessoas desaparecidas.

Através de imagens de videoamador, captadas por uma testemunha nos últimos dois dias, é possível ver o rasto de destruição provocado pelas chamas numa localidade chamadas "Las Golondrinas".

As autoridades continuam a investigar as causas do incêndio.