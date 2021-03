Turquia e Egito retomam relações diplomáticas ao fim de 8 anos

A Turquia e o Egito retomaram os "contactos diplomáticos" pela primeira vez desde a rutura relações em 2013 na sequência da destituição do Presidente egípcio Mohamed Morsi, disse hoje o chefe da diplomacia turca.

"Os contactos ao nível diplomático foram iniciados com o Egito", indicou Mevlut Cavusoglu, citado pela agência de Estado turca Anadolu.

Ancara multiplicou nas últimas semanas as declarações de aproximação ao Cairo.

Turquia disponível para negociar um acordo de delimitação marítima com o Egito

A Turquia disse há uma semana estar disponível para negociar um acordo de delimitação marítima com o Egito no Mediterrâneo Oriental, uma zona rica em hidrocarbonetos, se houver melhorias nas relações entre os dois países.

"Dependendo do desenvolvimento das nossas relações, poderemos negociar sobre as nossas fronteiras marítimas com o Egito e assinar um acordo, no futuro", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, numa conferência de imprensa em Ancara.

O comentário do chefe da diplomacia turca acontece quando a Turquia, sentindo-se excluída da partilha de campos de gás no Mediterrâneo Oriental, intensificou as explorações unilaterais, nos últimos meses, provocando o desconforto dos países vizinhos.

As relações entre Ancara e Cairo são muito tensas, desde a saída do poder, em 2013, do primeiro Presidente democraticamente eleito do Egito, Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana e apoiado pela Turquia.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, classificou o atual Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, como um "líder golpista", mas começou a suavizar as críticas enquanto Ancara procura reatar com países da região.

Em agosto passado, o Egito e a Grécia assinaram um acordo delimitando as suas fronteiras marítimas, para travar uma crise sobre a prospeção de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental, o que irritou o Governo turco.

No entanto, Cavusoglu admitiu hoje que o Egito "respeitou as fronteiras meridionais da plataforma continental, mesmo depois de ter assinado um acordo com a Grécia", dizendo que essa atitude do Governo do Cairo constitui "um passo positivo".

Chipre, Grécia, Egito, Israel, Jordânia, Itália e os territórios palestinianos formaram em 2019 o Fórum do Gás do Mediterrâneo Oriental -- uma parceria de países mediterrânicos que deixou de fora a Turquia.

A exploração de gás da Turquia em áreas marítimas disputadas com a Grécia e Chipre prejudicou as suas relações com os países vizinhos mediterrâneos, ao longo de vários meses.

As autoridades gregas e turcas reuniram-se em Istambul, em janeiro, para contactos exploratórios, procurando dirimir divergências entre os dois países, mas, para já, sem resultados.



Morsi morreu ao fim de seis anos de prisão

O ex-Presidente do Egito Mohamed Morsi, de 67 anos, esteve preso desde a sua destituição, em julho de 2013. Estava a ser julgado, entre outras acusações, por espionagem, e morreu em tribunal, em junho de 2019.

Durante uma sessão em tribunal, quando estava a falar há 20 minutos de forma enérgica, Morsi desmaiou e foi transportado para o hospital, onde acabou por morrer, segundo a televisão estatal.

A ONU já tinha pedido uma "investigação completa e independente" sobre a morte do ex-Presidente egípcio, juntando a sua voz a várias organizações, como a Humans Right Watch, que consideram a morte de Morsi "completamente previsível" face à "falta de autorização do Governo para lhe ser dada a atenção médica adequada e para ter visitas de familiares".

Morsi tornou-se o primeiro Presidente democraticamente eleito do Egito em 2012, após a rebelião da Primavera Árabe em 2011 que terminou com o regime autocrático do Presidente Hosni Mubarak, no poder há 30 anos. Em julho de 2013 foi deposto, na sequência de protestos em massa e um golpe de Estado militar.