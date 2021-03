Twiter vai estrear serviço para competir com o Clubhouse

A rede social Twitter vai lançar, em abril, o Spaces, um serviço áudio no qual qualquer utilizador poderá criar conversas públicas, de modo a competir com o popular Clubhouse, anunciou na quinta-feira um porta-voz da empresa.

O serviço ainda está em versão beta com 1.000 utilizadores - versão de testes disponível apenas para um grupo restrito de utilizadores que colocam à prova as funcionalidades e transmitem o feedback aos programadores.

O objetivo do Twitter é competir com a plataforma Clubhouse que ganhou notoriedade na web nos últimos meses, principalmente depois de ser referidas em entrevistas de, por exemplo, o fundador da Tesla, Elon Musk, e do cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg.

O Clubhouse é uma mescla entre uma conferência virtual (cada vez mais usuais como consequência da pandemia) e um podcast interativo.

Os utilizadores podem criar salas para debates determinados assuntos, mas apenas podem participar por áudio. Podem estar até 5.000 em simultâneo numa única sala.

A plataforma atualmente restringe o número de pessoas que podem ter acesso: apenas está disponível para dispositivos da Apple e, mesmo assim, apenas é possível entrar numa sala media um convite, ou seja, apenas quem é convidado por alguém que já está na rede social é que pode 'ter voz'.

Estes dois fatores popularizaram o Clubhouse entre políticos e figuras com destaque na comunicação social, em particular, nos Estados Unidos da América.