Zoo de Londres celebra Dia da Mãe com piquenique especial para uma família de gorilas

O Dia da Mãe, que se comemora no próximo domingo no Reino Unido, foi assinalado no zoo de Londres com um piquenique entre gorilas.



Duas mães, de 28 e 22 anos, celebraram a data junto dos respetivos filhos de cinco e seis anos. Tradicionalmente, o jardim zoológico de Londres receberia muitas famílias no Dia da Mãe, mas este ano, devido à pandemia, a data foi celebrada antes e com este piquenique, muito saudável para duas famílias de gorilas.

O zoo está fechado há mais de um ano e, por isso, tem feito apelos a donativos ou à compra antecipada de bilhates para quando as portas voltarem a abrir.