Ministro do Supremo Tribunal considera que acusações a Moro podem por em causa Lava-Jato 

A investigação da Operação Lava-Jato começou em 2014 e, desde então, foram condenadas mais de 100 pessoas.

Lula da Silva, ex-Presidente do Brasil, foi condenado por Sergio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão, em 2017. Quase 4 anos depois, o Supremo Tribunal Federal anulou as acusações ao antigo Presidente do Brasil, por considerar que o processo foi julgado fora da sua área de jurisdição.

O processo seguiu para Brasília e fica nas mãos dos tribunais do Distrito Federal, a quem cabe decidir se as provas e testemunhos recolhidos durante a fase de investigação podem voltar a ser utilizados, num novo julgamento a Lula da Silva.