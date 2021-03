Três crianças e quatro soldados mortos após míssil atingir escola no sudoeste do Iémen

Pelo menos três crianças e quatro soldados leais ao governo iemenita morreram este domingo devido ao impacto de um míssil contra uma escola que havia sido ocupada pelas tropas governamentais na província de Taiz, sudoeste do Iémen, indicaram fontes militares.

Segundo as mesmas fontes, citadas pela agência noticiosa EFE, as crianças mortas tinham entre seis e 12 anos.

Uma fonte militar pró-governamental adiantou à EFE que o míssil atingiu a escola Tariq bin Zeyad, na cidade de Al Kadaha, uma área rural montanhosa a oeste da província de Taiz, onde, nas últimas semanas, houve combates entre as forças armadas do governo e os Houthi rebeldes.

A fonte atribuiu o ataque aos rebeldes Houthi e relatou que, entre as vítimas, estavam três crianças, dois irmãos de seis e sete anos e seu primo de 12 anos, que se encontravam nas proximidades das instalações quando o míssil atingiu a escola.

Por seu lado, a televisão estatal iemenita, com sede na Arábia Saudita, disse que a ação armada fez "dezenas" de mortos e feridos, sem especificar mais detalhes.

A área de Al Kadaha foi tomada por forças do governo na semana passada numa grande ofensiva, na qual as forças governamentais recuperaram grandes áreas no oeste de Taiz, que eram controladas pelos Houthis, um movimento xiita apoiado pelo Irão.

Diversos meios de comunicação leais ao governo iemenita reconhecido internacionalmente exibiram fotos da escola nos últimos dias, mostrando veículos militares no pátio e soldados encostados às paredes do edifício, para mostrar que a área havia sido tomada aos rebeldes.

Taiz é a terceira maior cidade do Iémen e é controlada pelas forças do governo, mas os Houthis cercam a cidade desde 2015 e atacam a zona urbana intermitentemente para tentar ganhar o controlo da localidade.

Desde então, tem sido um dos principais campos de batalha de um país devastado por mais de seis anos de guerra.

Na semana passada, a Organização Não-Governamentral (ONG) "Save the Children" revelou que pelo menos sete crianças foram feridas por um ataque de artilharia quando saíam da escola na cidade de Taiz, onde a violência dos últimos dias matou ou feriu um total de 20 crianças.

A guerra no Iémen começou em 2014 e, em março de 2015, transformou-se num conflito regional com a intervenção de uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes Houthi e em apoio ao governo iemenita internacionalmente reconhecido.

Segundo a ONU, o conflito causou a maior catástrofe humanitária do planeta e mais de 80% da população iemenita necessita de algum tipo de ajuda.