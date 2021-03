Cão reaparece 13 anos depois de ter sido raptado

Foi há 13 anos que Connor, um cão de raça Yorkshire Terrier, foi roubado do quintal de sua casa, em Nashville, nos Estados Unidos. Uma carrinha Dodge de cor vermelha parou em frente à casa e levou o animal. No início de março deste ano, a família recebeu uma chamada inesperada: Connor tinha reaparecido.

O desaparecimento do cão motivou semanas de buscas, mas nunca foi possível encontrar nem o animal, nem a carrinha vermelha usada durante o rapto. A família assistiu ao momento em que Connor foi levado, tendo tentado perseguir os raptores, mas sem sucesso.

A esperança de reaver o animal foi desaparecendo ao longo dos anos. Até que, a 4 de março, a dona do animal, Karen Fox, recebeu duas chamadas inesperadas: uma do fabricante do microchip que tinham colocado em Connor há 15 anos e outra do Metro Nashville Animal Control. O cão tinha sido encontrado e, através dos dados associados ao microchip, foi possível identificar os donos.

“Foi um espanto puro e absoluto”, diz Karen Fox, citada pelo jornal local de Nashville Tennessean.

No dia seguinte, Karen Fox foi ao canil buscar o animal, que logo reconheceu a antiga dona e a recebeu com lambidelas. O animal, agora com 16 anos, apresenta problemas dentários e infeções nos olhos, assim como uma pata ferida. No entanto, Karen Fox, que é também veterinária, irá dar-lhe os tratamentos médicos que necessita.

Segundo avança o canil, o cão foi entregue por uma mulher que o viu a vaguear sozinho na rua. Connor foi acolhido, durante uma semana, na casa da senhora que tentou procurar os donos do animal, afixando panfletos na vizinhança e partilhando fotografias nas redes sociais. Sem ter qualquer resposta, a mulher acabou por o levar ao posto de controlo animal de Nashville.

Karen Fox mostrou-se muito feliz pode poder ter Connor de volta a casa. Lamenta apenas que o falecido marido, que adorava Connor, não tenha tido a oportunidade de reencontrar o cão da família. “O mais emocional para mim, é quanto o meu marido teria adorado que ele voltasse a casa”, confessa.