Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas esta terça-feira após um carro atingir um grupo de cidadãos na cidade de Leipzig, no leste da Alemanha, anunciaram as autoridades policiais do país.

As autoridades alemãs acreditam ter-se tratado de um acidente, mas não são ainda claras as suas causas. O condutor, um homem de 50 anos, está ao cuidado da polícia, informou a agência de notícias DPA.

Não há informações ainda sobre a identidade das vítimas.