O líder do Podemos vai deixar o governo espanhol para se candidatar a líder da região de Madrid. A decisão de Pablo Iglesias apanhou Espanha de surpresa.

O anúncio do líder do Unidas Podemos foi transmitido em vídeo nas redes sociais e é o culminar de uma semana politicamente conturbada em Espanha, marcada pelo rompimento do pacto na comunidade de Madrid entre o PP, da presidente e o Cidadãos.

A fratura, responsável pela antecipação das eleições para 4 de maio, foi em parte uma consequência do que aconteceu em Múrcia, onde o Cidadãos rasgou o acordo com o PP e se juntou aos socialistas para derrubar o Partido Popular.

Pablo Iglesias justifica a decisão de se candidatar à presidencia de Madrid com a ameaça da extrema-direita, que poderá ser fundamental para viabilizar um governo de Isabel Ayuso.

Pablo Iglesias deixa o governo num momento particularmente tenso com o Partido Socialista de Pedro Sánchez e pouco mais de um ano depois deste aperto de mão histórico, que abria caminho ao primeiro governo de coligação da democracia espanhola.