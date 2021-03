Presidente da Síria decreta estímulo financeiro e aumento de 50% do combustível

O Presidente sírio, Bashar al-Assad, decretou hoje a concessão a centenas de milhares de trabalhadores do setor público e militares de um estímulo financeiro único, equivalente a um salário médio mensal, num contexto de declínio económico.

Por outro lado, o governo tinha anunciado na segunda-feira um aumento de mais de 50% no preço da gasolina, quando se regista uma falta significativa de combustível, que provocou enormes filas em postos de abastecimento em todo o país.

O estímulo é o terceiro desde outubro e faz face a uma queda da libra síria. Um dólar vale agora 4.000 libras sírias no mercado negro, em comparação com 700 há um ano. A taxa oficial é de 1.256 libras sírias por um dólar norte-americano.

O decreto estipula que 50.000 libras sírias sejam concedidas aos trabalhadores do setor público, incluindo os que estão a tempo parcial e recrutas, e que 40.000 sejam dispensadas aos reformados.

Quase 80% dos sírios são pobres e 60% encontram-se numa situação de insegurança alimentar, segundo as Nações Unidas.

O país em guerra há uma década, já em grave crise económica atribuída pelo poder às sanções ocidentais, sofre agora também as consequências da pandemia e dos problemas económicos no vizinho Líbano, há muito o seu pulmão financeiro.

Segundo o Gabinete Central de Estatísticas sírio, a inflação esteve entre os 180 e os 300%.

Em relação aos combustíveis, o litro de gasolina subsidiada sem chumbo de 90 octanas conta com um aumento de 58%, a não subsidiada sobe 54% e as bilhas de gás doméstico vão ficar 43% mais caras.

Desde o início da guerra em 2011, o setor do petróleo e do gás sofreu perdas estimadas em 91,5 mil milhões de dólares (76,5 mil milhões de euros).

O economista Ziad Ghosn disse que o pagamento único é equivalente ao salário médio mensal e calculou que o estímulo chegue a cerca de dois milhões de pessoas.

Perto de 400.000 pessoas foram mortas e milhões foram forçadas a abandonar as suas casas devido à guerra, que deixou ainda as infraestruturas da Síria em ruínas e a maior parte dos recursos petrolíferos fora do controlo do governo.