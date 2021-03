Supremo Tribunal rejeita recurso de filho de Bolsonaro para anular alegadas provas

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) brasileiro rejeitou esta terça-feira um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do Presidente, Jair Bolsonaro, que pedia a anulação do uso dos relatórios que detetaram movimentações financeiras atípicas.

Por três votos contra dois, os juízes do STJ consideraram legal o compartilhamento com o Ministério Público do Rio de Janeiro dos relatórios produzidos pelo Conselho de Controlo de Atividades Financeiras (Coaf) e usados nas investigações do senador Flávio Bolsonaro no caso das denominadas "rachadinhas".

De acordo com a acusação, Flávio Bolsonaro valeu-se de recursos públicos para contratar dezenas de funcionários para o seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e que, na realidade, não estavam a trabalhar e lhe devolviam parte dos seus salários, num esquema de peculato conhecido no Brasil pelo termo "rachadinha".

Os relatórios que foram agora considerados legais serviram de base para abrir a investigação contra o filho mais velho do chefe de Estado.

Os documentos em causa revelaram uma movimentação atípica de 1,2 milhões de reais (180 mil euros, no câmbio atual) do ex-assessor Fabrício Queiroz, que atualmente cumpre prisão domiciliária e é apontado como o responsável por arrecadar o dinheiro no esquema de desvios de salários no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj.

No recurso apresentado, a defesa de Flávio apontou irregularidades na comunicação feita pelo Coaf sobre as movimentações financeiras "atípicas".

Contudo, o STJ decidiu não haver ilegalidade na forma e amplitude como o Coaf compartilhou dados fiscais sigilosos de Flávio Bolsonaro com o Ministério Público do Rio de Janeiro, impondo uma derrota à defesa do filho do chefe de Estado.

Com o novo entendimento sobre o Coaf, os investigadores não precisam de retomar o caso do ponto zero, o que pode dar um novo fôlego às investigações após, no mês passado, juízes do STJ terem determinado a anulação das quebras de sigilo fiscal e bancário do senador, o que, na prática, invalidou a acusação apresentada pelo Ministério Público.

Segundo a imprensa local, no mesmo julgamento, os magistrados também rejeitaram um outro recurso da defesa, que pedia a declaração de nulidade das decisões da primeira instância no caso.

Caso os magistrados tivessem anulado hoje os dados do Coaf, assim como as decisões de primeira instância, a investigação sobre as "rachadinhas" acabaria derrubada desde o início, sem que restassem dados considerados legais para sustentá-la.

O filho do Presidente nega categoricamente as acusações e afirma ser vítima de uma "perseguição política" que teria como alvo o seu pai, o líder de uma extrema-direita emergente e que assumiu o cargo presidencial em janeiro de 2019.

O senador fundamenta essa posição no facto de que o Ministério Público o denunciou no final de 2018, logo após a vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais daquele ano.

Jair Bolsonaro não foi diretamente implicado no caso, mas, no decorrer da investigação, descobriu-se que Queiroz fez depósitos no valor de 89 mil reais (13,3 mil euros) na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Segundo o Presidente, que reconheceu ter uma amizade com Queiroz na época, aquele dinheiro correspondia à devolução de um "empréstimo pessoal" que tinha feito ao então assessor do filho.

O senador Flávio Bolsonaro tem outras frentes abertas na Justiça, que identificou "fortes indícios" de operações de branqueamento de capitais em diversos negócios imobiliários que realizou no Rio de Janeiro entre 2012 e 2016.