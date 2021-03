A satisfação dos leões do zoo de Denver após nevão histórico

O estado norte-americano do Colorado foi atingido pelo quarto maior nevão da sua história no fim de semana e os leões do Jardim Zoológico de Denver aproveitaram para brincar na neve.

O momento foi partilhado no Twitter pelo próprio zoo, que escreveu: “Os leões passam a maior parte do dia à procura de formas para se refrescarem, por isso, na verdade, os nossos leões adoram neve!”.

O nevão deixou a maior parte do estado norte-americano sob um forte manto franco, tendo várias cidades fechado as escolas.

Várias estradas e autoestradas estão fechadas e as autoridades avisam que muitas poderão manter-se inacessíveis nos próximos dias.