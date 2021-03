Bebé atingido a tiro na cabeça pela polícia durante perseguição a suspeito de roubo

Um bebé de um ano está em estado crítico depois de ter sido atingida a tiro na cabeça pela polícia de Houston, nos Estados Unidos, durante a perseguição de um suspeito, informou a mãe e os seus advogados na terça-feira.

“Não o deixei levar o carro porque o meu filho estava lá dentro”

O tiroteio que resultou no ferimento do bebé remonta a 3 de março. Daisha Smalls, a mãe, estava a abastecer o carro numa bomba de combustível quando ouviu vários carros da polícia aproximarem-se, contou em conferência de imprensa. O seu filho, Legend, estava no banco de trás, quando um indivíduo se aproximou, entrou no veículo e exigiu que esta lhe entregasse o carro.

“Não o deixei levar o carro porque o meu filho estava lá dentro”, explicou, citada pela CNN, acrescentando que também a própria estava sentada dentro do carro quando tudo aconteceu, enquanto esperava que o tanque de combustível enchesse.

“Antes de poder perceber o que se estava a passar, eles [a polícia] já estavam a disparar sobre o meu carro e temi pela vida do meu filho”.

Versão da polícia conta uma história diferente

Num comunicado divulgado a 4 de março, o chefe da polícia, Troy Finner, descreve que a mãe não estava dentro do carro quando os agentes dispararam.

A força de segurança afirma que o indivíduo que estava a perseguir era suspeito de dois roubos e tinha em sua posse uma arma de fogo quando entrou no carro de Daisha. O homem, segundo a polícia, recusou-se a largar a arma, razão pela qual os agentes dispararam, tendo falecido no local. Troy Finner diz também no comunicado que o bebé foi baleado.

“Com receio pela segurança da mãe, um dos nossos agentes disparou a sua arma, atingindo mortalmente o suspeito. Infelizmente, o bebé Legend também foi atingido. De imediato, os agentes prestaram primeiros socorros”, lê-se no comunicado.

Segundo o chefe da polícia, não há certezas sobre se os agentes teriam conhecimento de que o bebé estava dentro do carro.

Bebé continua com fragmentos alojados na cabeça

De acordo com o advogado de Daisha, o bebé está ventilado há 10 dias. A bala foi removida da sua cabeça, mas continuam alojados alguns fragmentos.

“Porque é que eles dispararam sabendo que ela estava dentro do carro? Não sabiam quem mais poderia estar no carro. Podiam lá estar crianças, podiam estar outras pessoas, mas mesmo assim dispararam. Tragicamente, o pequeno Legend terá de lidar o resto da sua vida com as consequências da decisão [da polícia] de disparar sobre o carro da sua mãe, mesmo sabendo que ela estava no interior”, afirmou o advogado.