Holandeses decidem hoje sobre reeleição do Governo

As assembleias de voto abriram hoje para a população em geral nos Países Baixos, depois de dois dias dedicados a eleitores mais vulneráveis, numas legislativas que deverão dar a vitória ao atual partido no Governo, apesar das contestações.

Os primeiros eleitores votaram às 07:30 locais (06:30 em Lisboa), estando previsto que as assembleias de voto encerrem às 21:00 (20:00 em Lisboa).

No poder desde 2010, o conservador liberal Mark Rutte deverá ser reeleito para um quarto mandato como primeiro-ministro, já que o coronavírus desviou a atenção de outras questões, como a migração, que dominou as eleições anteriores.

As sondagens apontam que o Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD), de Rutte - que é um dos líderes europeus mais antigos no poder -, será o vencedor claro destas legislativas.

Mark Rutte votou ao início da manhã, numa escola de Haia, onde chegou sozinho e de bicicleta, sorrindo para as câmaras e cumprimentando os eleitores.

Rutte disse estar "orgulhoso do que foi alcançado nos últimos 10 anos" e considerou que "a principal questão é saber quem pode liderar melhor o país durante a crise" da covid-19.

Centenas de pessoas expressaram, no entanto, o seu descontentamento durante uma manifestação antigovernamental realizada em Haia no domingo, que acabou por ser dispersada pelos canhos de água usados pela polícia.

A covid-19 e as medidas de restrição impostas para combater os contágios foram a questão central da campanha destas eleições para a câmara baixa do parlamento holandês e as que ocuparam quase todas as discussões durante a campanha dos 37 partidos candidatos.

As eleições nos Países Baixos estão a ser acompanhadas de perto pelos restantes países europeus, não só porque o país é uma das economias mais fortes da União Europeia, mas, sobretudo, porque esta votação constitui um dos primeiros grandes testes eleitorais na Europa desde o início da crise da covid-19.