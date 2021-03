Mark Rutte prepara-se para quarto mandato como primeiro-ministro da Holanda

O partido conservador do primeiro-ministro holandês foi o mais votado nas eleições legislativas nos Países Baixos. Segundo as projeções, logo após o fecho das urnas, Mark Rutte e o Partido Popular para a Liberdade e Democracia terão conseguido menos de 40, dos 150 lugares do parlamento.

Mark Rutte prepara-se, assim, para o quarto mandato à frente do executivo, mas porque não conseguiu a maioria, terá de negociar com outros partidos para conseguir formar uma coligação governamental.

Trinta e sete partidos concorreram a estas legislativas e, segundo as projeções, 17 deverão conseguir eleger, pelo menos, um deputado, o que vai fracionar ainda mais a representatividade no parlamento e, consequentemente, complicar as negociações para a formação de uma coligação governamental.