O pássaro que se esqueceu da sua melodia

As aves canoras macho aprendem as melodias com as aves adultas. Mas quando estes mentores começam a ser cada vez mais raros, os aspirantes a cantores acabam por errar todas as notas - e têm menos sucesso em atrair uma parceira.

O ecologista Ross Crates está há cinco anos a estudar a relação entre o canto e a reprodução da espécie "regent honeyeaters" (Anthochaera phrygia), pássaros pretos e amarelos endémicos na Austrália mas agora em risco de extinção.

A perda de habitat desde a década de 1950 reduziu tanto a população que hoje em dia contam-se apenas entre 300 a 400 pássaros em estado selvagem.

Antigamente, os pássaros machos formavam grandes bandos de inverno da Austrália, mas agora estão esparsamente distribuídos pelo território e são muitos os que voam sozinhos. Isto significa que há menos mentores adultos na altura em que os jovens pássaros estão ansiosos por novas aprendizagens.

“A aprendizagem da música nos pássaros é um processo semelhante ao dos humanos quando aprendem línguas - ouvindo outros indivíduos” [aves ou humanos]", explicou à Associated Press Ross Crates, ecologista que trabalha na Australian National University. "Se não ouvir outros indivíduos, não sabe o que deve aprender.”

Oiça aqui o canto do "regent honeyeaters" (Anthochaera phrygia) - som de um macho captado por Liam Murphy em Yerranderie, New South Wales, Australia a 20 de outubro de 2020, publicado em Xeno-canto.org

Cantar a melodia de outros pássaros não é atrativo para as fêmeas

No estudo publicado na revista científica Proceedings of the Royal Society B, os investigadores revelam que descobriram que grande parte destes pássaros machos está a aprender a música de outras espécies que encontram - e estão a "compor" versões deturpadas de canções tipicamente cantadas pelos barulhentos "friarbirds" ou pelos "cuckooshrike", entre outras espécies.

Sabe-se que para algumas espécies, como para as cotovias, copiar canções de amor de outros até ajuda a atrair companheiras. Mas as fêmeas dos "regent honeyeaters" não estão nada impressionadas com estas "covers" e isso traduz-se em menos hipóteses de acasalamento.

“Achamos que as fêmeas estão a evitar procriar e fazer ninhos com machos que cantam canções diferentes”, segundo Crates.

Para uma população que já está à beira da extinção isto é preocupante.

“Esta pesquisa sugere que a perda de uma linguagem musical quando a população atinge um tamanho muito pequeno pode acelerar o seu declínio”, disse Peter Marra, biólogo conservacionista da Universidade de Georgetown que não participou do estudo.

A razão exacta porque as fêmeas "regent honeyeaters" ficam indiferentes às canções deturpadas dos machos ainda não está esclarecida.

“Quando os pássaros machos cantam é como se estivessem a declamar um anúncio a dizer: 'Estou aqui, sou da espécie X, sou o Bob e estou muuto interessado em encontrar uma parceira'”, disse Scott Ramsay, um ecologista comportamental da Universidade Wilfrid Laurier em Ontário, que não esteve envolvido na pesquisa.

Pode ser que nem sequer os reconheçam como potenciais parceiros e por isso nem sequer se aproximam. Ou pode ser que até se aproximem mas os machos não estão a receber os sinais de namoro certos, especulam os cientistas.

Humanos ensinam jovens "regent honeyeaters" a cantar

A maioria dos pássaros machos passa vários meses do seu primeiro ano de vida a aprender as canções que vai recitar pelo resto da vida. Alguns pássaros aprendem com os seus pais, mas os "regent honeyeaters" deixam o ninho antes de aprenderem a cantar, por isso precisam encontrar outros mentores.

“Temos de estar cientes da importância de preservar o canto dos pássaros - é possível ter uma população que ainda é geneticamente viável, mas não é viável em termos de transmissão de conhecimento cultural”, disse Carl Safina, ecologista da Stony Brook Universidade que não participou da pesquisa. “Alguns elementos do que esses pássaros precisam fazer para sobreviver não são instintivos, mas sim aprendido"..

A equipa de Crates já começou a agir para ajudar os "regent honeyeaters".

Para ajudar os jovens pássaros em programas de reprodução em cativeiro a aprender as sua notas musicais, reproduzem gravações de machos a cantar.

Além disso, colocam cantores machos competentes ao lado de jovens alunos. A esperança é que esses vocalistas veteranos possam passar as músicas para a próxima geração.