Seis pessoas condenadas à morte após brutal rapto na Jordânia

O Tribunal de Segurança do Estado da Jordânia condenou esta quarta-feira à morte seis pessoas consideradas culpadas de sequestrar em outubro um adolescente de 16 anos, amputar-lhe as mãos e arrancar-lhe os olhos.

A agência de notícias oficial Petra, da Jordânia, informou que, além dos seis condenados à morte, quatro pessoas foram condenadas a entre um e quinze anos de prisão, enquanto outros sete réus foram absolvidos por falta de provas.

O tribunal citou as sete acusações contra os 17 réus, incluindo as de terrorismo, sequestro criminoso e posse de armas sem licença, entre outras, de acordo com a agência de notícias.

As sentenças podem ser alvo de recurso no Tribunal de Cassação do país durante os próximos 30 dias, acrescentou a fonte.

Grupo sequestrou e mutilou jovem

O crime, que ocorreu a 13 de outubro, deixou o país em comoção quando um grupo criminoso sequestrou e mutilou um jovem de 16 anos na cidade de Zarqa, no noroeste de Amã.

Este crime ultrajou a sociedade jordana e chocou até o rei Abdullah II e a rainha Rania, que condenaram publicamente o ataque.

Segundo informações da imprensa local, o pai do adolescente havia sido preso meses antes, acusado da morte do tio do líder da quadrilha supostamente responsável pelo ataque.

Este crime levou as autoridades de segurança jordanas a lançar uma feroz campanha, principalmente em Zarqa, contra "grupos perigosos", resultando na prisão de mais de 1.000 pessoas com um grande número de antecedentes criminais no país.