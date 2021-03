Arcebispo de Hamburgo apresentou demissão ao Papa Francisco

O arcebispo de Hamburgo apresentou esta quinta-feira a demissão após a divulgação de um relatório que revelou que vários altos funcionários da diocese alemã de Colónia foram negligentes no tratamento de casos de abuso sexual.

O documento, encomendado pelo arcebispo de Colónia, Rainer Maria Woelki, concluiu que em pelo menos 75 casos, altos funcionários da diocese de Colónia foram negligentes na denúncia e tratamento dos abusos sexuais sobre menores, que aconteceram entre 1975 e 2018, e foram praticados por membros do clero e leigos.

As conclusões do documento, que absolveu o próprio Woelki de qualquer negligência do dever em relação às vítimas de abuso, levaram o arcebispo de Hamburgo, Stefan Hesse, acusado de 11 casos de negligência do seu dever, a apresentar a demissão ao Papa Francisco.

"Estou preparado para assumir a minha parte de responsabilidade pelo fracasso do sistema"

Numa declaração em vídeo, Stefan Hesse, anteriormente alto funcionário da igreja em Colónia, admitiu que tinha cometido "erros" no passado e disse lamentar ter causado sofrimento às vítimas ou aos seus familiares "através de ações ou omissões".

"Nunca participei em encobrimentos", disse Stefan Hesse, anteriormente um alto funcionário da igreja em Colónia.

"Não obstante, estou preparado para assumir a minha parte de responsabilidade pelo fracasso do sistema. Para evitar danos ao gabinete do arcebispo e à arquidiocese de Hamburgo, apresento a minha demissão ao Papa Francisco, e peço-lhe que me liberte imediatamente dos meus deveres", acrescentou

O antecessor de Woelki, o falecido cardeal Joachim Meisner, foi acusado de duas dúzias delitos, tais como não dar seguimento ou denunciar casos de abuso, não sancionar os perpetradores ou não cuidar das vítimas.

Aos 54 anos de idade, Hesse está a mais de 20 anos da idade normal da reforma dos bispos.

Investigação a 314 vítimas de abuso

O advogado responsável pelo relatório, Bjoern Gercke, disse aos repórteres em Colónia que a sua investigação abordou os casos de 314 vítimas de abuso - na sua maioria rapazes com menos de 14 anos na altura - e 202 pessoas acusadas de abuso na diocese de Colónia desde 1975.

O foco não foi tanto perceber o que os suspeitos fizeram às vítimas, mas mais se os membros da igreja - antigos e atuais arcebispos, vigários-gerais e outros altos funcionários - responderam corretamente às acusações de abuso.

No total, o relatório encontrou 75 casos em que oito altos funcionários da igreja negligenciaram os seus deveres de acompanhar, denunciar ou sancionar casos de alegados abusos por parte do clero e de funcionários leigos da igreja, e não tomaram conta das vítimas.

A arquidiocese de Colónia é a maior da Alemanha com cerca de 1,9 milhões de católicos.

Numa primeira resposta ao relatório, Woelki disse que a investigação confirmou os seus receios de que os altos funcionários fossem culpados de não terem denunciado os perpetradores e assim impedirem a sua acusação.

Woelki disse ainda que também iria suspender temporariamente dois funcionários da igreja de Colónia com base nas conclusões da investigação.